Sel faciasında can kaybı sayısı 48'e ulaştı! O bölgeler için kırmızı alarm verildi!

Hindistan'ın kuzeydoğusunda etkili olan şiddetli yağışlar, 48 kişinin hayatına mal oldu.Hindustan Times gazetesi, ülkenin kuzeydoğu eyaletlerinde şiddetli yağış ve selin etkili olmaya devam ettiğini duyurdu.Assam ve Manipur eyaletlerinde sel nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının 48'e yükseldiği bildirildi. Ayrıca, konutların yağış ve selden etkilendiği, binlerce kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.Hindistan Meteoroloji Dairesi (IMD), kuzeydoğu eyaletleri için kırmızı alarm verdi.Her yıl Haziran ve Eylül aylarında etkili olan muson yağmurları, bölgede insanların hayatını kaybetmesine yol açıyor. Bilim insanları, Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğu bölgelerinde son yıllarda görülen düzensiz ve aşırı yağışların iklim değişikliğinden kaynaklandığı görüşünü paylaşıyor.