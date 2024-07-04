KPSS LİSANS SINAV YERİ SORGULAMA EKRANI! ÖSYM KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı mı? Bina, salon no sorgulama...

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) Lisans için başvuru süreci tamamlandı ve sınav günü hızla yaklaşıyor. KPSS'ye girecek adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlanıyor. Özellikle Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına katılacak adaylar, sınav giriş belgelerinin yayımlanıp yayımlanmadığını merak ediyordu. ÖSYM'den açıklama geldi.

2024 KPSS Lisans sınavına katılacak adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için sabırsızlıkla bekliyor. Mayıs ayında başvuruları alınan KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına girecek adaylar, sınav tarihine yaklaşırken sınav yerlerini sorgulama ekranına yoğunlaşmış durumda. İşte, KPSS sınav yeri sorgulama ekranı ve sınav tarihlerine dair detaylar...KPSS Lisans sınav yerleri açıklandı.ÖSYM tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumuna katılacak adayların sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgelerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 04 Temmuz 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren T.C. Kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir.14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.14 Temmuz 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-KPSS Lisans Eğitim Bilimleri oturumu için adaylar, saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.KPSS Genel Yetenek - Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavları 14 Temmuz günü saat 10:15'te gerçekleştirilecek. Sonuçlar ise 23 Ağustos günü duyurulacak.