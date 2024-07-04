Bursa’da sağanak hayatı felç etti: Metro göle döndü!

Bursa'da sağanak yağmur ve dolu yağışı hayatı felç etti. Çok sayıda ev, işyeri ve fabrikayı su bastı. Yollarda onlarca otomobil kaldı. Sağanak yağış sebebiyle metro seferlerinde zaman zaman sıkıntılar yaşandı.

Öğleden sonra etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağış dolayısıyla, sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Sağanak zaman zaman etkisini dolu yağışıyla artırdı.Etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Odunluk metro istasyonunu su bastı.Acemler ve Ataevler arasındaki tüm metro istasyonlar yolcu girişi kapatıldı, Bursa Uludağ Üniversitesi yönündeki metro hattına paralel ek otobüs seferleri başlatıldı.Trafikteki araçlar yağmur nedeniyle güçlükle ilerleyebildi.Nilüfer Çayı'nın debisi de yağış dolayısıyla yükseldi, çevresindeki bazı araçlar sürüklenerek hasar aldı.Teferrüç Mahallesi'nde bazı noktalardaki araçlar sürüklendi.Bir vatandaşın, aracı sürüklenmesin diye iple bağladığı görüldü.