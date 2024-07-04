BM’den gecikmiş acizlik itirafı! İsrail katliama devam ediyor: 2.3 milyon Filistinli ölümle karşı karşıya

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 28 artarak 37 bin 953'e yükseldi.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 271 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 3 'katliam' gerçekleştirdiği, söz konusu saldırılarda 28 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 125 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 37 bin 953'e, yaralananların sayısının da 87 bin 266'a yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, İsrail Gazze'nin çeşitli yerlerine havadan ve karadan yoğun saldırılar düzenledi.İsrail güçlerinin, kuzeydeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Şucaiyye Mahallesi'ne bombalı ve topçu saldırıları düzenledi.İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, mahallede sivillere ait evleri bombalaması sonucu çok sayıda kişi öldü ve yaralandı. İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ambulanslar bölgeye ulaşım sağlayamadı.Ayrıca Gazze kentindeki Şeyh Rıdvan bölgesinde Filistinlilere ait bir evin bombalaması sonucu enkaz altından 7 ölü ve 7 yaralı çıkarıldığı, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze kentinin Ez-Zerka semti ile kentin doğusundaki Et-Tuffah Mahallesi'nin Yafa Caddesi'ne de saldırı düzenledi.Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel el-Heva bölgesinde Filistinlilerin evlerine topçu saldırısı düzenleyen İsrail güçleri, Ez-Zeytun Mahallesi'nde de çeşitli noktaları bombaladı.Filistin Kızılayındaki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'da bir evin bombalanması sonucu yaralanan 2 kişi Kemal Advan Hastanesi'ne kaldırıldı.İsrail, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki En-Nusayrat, Ez-Zehra ve El-Miğraka bölgeleri ile güneydeki Refah kentinin batısı ve orta kesimlerine de yoğun topçu saldırıları düzenledi.Birleşmiş Milletler'in (BM) insan hakları ve uluslararası dayanışma konularındaki raportörü Cecilia Bailliet, dünya genelindeki gençlerin açık bir şekilde Gazze'de ateşkes istemesine rağmen uluslararası toplumun bu konuda dayanışma göstermediğini ve barışı sağlamada başarısız olduğunu belirtti.BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu dolayısıyla Cenevre'de bulunan Bailliet, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'de yaşananlar ve uluslararası toplumun bu konudaki rolü hakkında değerlendirmelerde bulundu.Bailliet, '(Gazze) Dünyanın her yerindeki gençlerin çok açık bir şekilde acil ateşkes talebine rağmen uluslararası dayanışmayı gösteremedik.' dedi.Yaşanan savaşın bedelini Filistinli gençler ile İsraillilerin ödediğini dile getiren Bailliet, onların travma yaşadığını söyledi.Bailliet, uluslararası toplumun, Gazze'de gerçek ve kalıcı bir barışı sağlama, ateşkes sonrası barış ortamının tesisinde gençler ile çocukların dahil edilmesine odaklanma sorumluluğu olduğunu vurguladı.Uluslararası toplumun Gazze'de barışa ulaşmanın bir yolunu bulmaya çalıştığının ancak başarısız olduğunun altını çizen Bailliet, 'Silahların bırakılmasını sağlayacak bir yolu fiilen kolaylaştırmak ve tüm tarafların acı, hasar ve travma yaşadığını kabul ettiğimiz anlamlı bir diyalog arayışı açısından doğru seçimleri yapmadık.Bu korkunç savaşta hepimizin kaybettiğini doğrulamalıyız. Daha çok çalışmamız gerektiğini vurguluyoruz. Bu çok önemli.' diye konuştu.Bailliet, İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı'nın kendisine yönelik aldığı ihtiyati tedbir kararları ile BM Güvenlik Konseyi'nin Gazze'ye ilişkin kararlarına uymamasıyla ilgili soruya ilişkin, 'İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra barışın ve güvenliğin tesisini sağlayacak kurumlar oluşturan bir sistem oluşturduğumuzu düşünüyorum.Oluşturduğumuz kurumlara iyi niyetle saygı duyulması gerekiyor. Bu kurumların kararlarına uymayan aktörler uluslararası düzeni bir bütün olarak zayıflatıyor.' şeklinde konuştu.Kurulacak barış masasında annelerin ve çocukların sesinin duyulmasının önemine işaret eden Bailliet, uluslararası toplumun uluslararası dayanışmayı ciddiye alması ve dünyadaki çocuklara ve gelecek nesillere barışı getirmek için sahip olduğu olanakları kullanması temennisinde bulundu.İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi.Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.'Gazze'de çok şey kaybediyoruz, yaşananlar büyük bir rezalet. (Başbakan Binyamin) Netanyahu ise gözlere kül savuruyor.' diyen Brik, saldırıların sürdürülmesindeki ısrara atıf yaparak, 'Ordu Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu biliyor ve askerler öldürülüyor.' ifadesini kullandı.Brik ayrıca İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, süresi sona erene kadar görevde kalmak istediğini ve yalan söylediğini dile getirdi.ABD merkezli New York Times (NYT) gazetesi, adlarının gizli kalmasını isteyen İsrailli emekli ve muvazzaf, 6 üst düzey generalin, 'Hamas'ın şu aşamada askeri olarak bitirilmesini' sağlamasa da 'Gazze'deki savaşı' sonlandırmak istediklerini yazmıştı.İsrailli generallerin, 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı' sonlandırmak istedikleri, Hamas ile ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşmasını 'tam olarak destekledikleri' iddia edilirken, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ordu, 'Hamas'ı askeri olarak sonlandırma ve Gazze'deki tüm İsrailli esirleri getirme hedeflerini gerçekleştirene kadar' saldırılara devam edileceği açıklamasını yapmıştı.İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 19 Haziran'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, 'Hamas'ı askeri olarak yok etmenin mümkün olmadığını, Hamas'ın bir fikir olduğunu' belirtmiş, 'böyle bir hedef koymanın kamuoyunun gözünü boyamak anlamına geldiğini' ifade etmişti.Hagari'nin sözlerine başta Başbakan Binyamin Netanyahu olmak üzere iktidardaki aşırı sağcı liderlerden gelen tepkiler üzerine İsrail ordusu, 'savaşın hedeflerine bağlı oldukları' açıklaması yapmak zorunda kalmıştı.