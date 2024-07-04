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Balıkesir'de feci kaza: Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Balıkesir'de feci bir kaza meydana geldi. Ağaca çarpan bir otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Ekleme: 4.07.2024 - 11:22 Güncelleme: 4.07.2024 - 11:31 / Editör: Ozge Selin
Balıkesir'de feci kaza: Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandıBalıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AĞACA ÇARPTI

Medine Aksoy (29) idaresindeki 10 ADH 380 plakalı otomobil, Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Balıkesir'de feci kaza: Ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

2 ÖLÜ 6 YARALI

Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı.

Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.