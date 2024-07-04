Bakan Kacır, OSB’ler ve AFSÜ laboratuvarı için talimat verdi

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunuseven, Hasan Arslan, Mehmet Taytak ve ATSO Başkanı Hüsnü Serteser Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile görüşerek kentte devam eden projelerle ilgili taleplerini ilettiler. Afyonkarahisar heyeti ile bir toplantı gerçekleştiren Bakan Kacır, çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.Afyonkarahisar 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısı için Bakan Kacır'dan destek isteyen heyetin talebini anında yerinde getiren Bakan Kacır, yetkililere 2. OSB'nin altyapısı için talimat verdi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik ilaç laboratuvarları Faz-1 projesi için destek vereceklerini belirten Bakan Kacır, gerekli işlemlerin yapılması talimatı verdi. Bakan Kacır ayrıca Sultandağı Organize Sanayi Bölgesi'nin hızlandırılması için de talimat verdi. Bakan Kacır'a Afyonkarahisar'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Afyonkarahisar heyeti, kente yapılacak hizmet ve projeler için el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini belirttiler.