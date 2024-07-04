Ağrı'da tırın dorsesinde 32 göçmen yakalandı, şoför gözaltına alındı
Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, gümrük mühürü takılı ve herhangi bir yükü bulunmayan bir tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen ile araç şoförü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan alan ve analiz çalışmaları sonucunda uygulama noktasında durdurulan tırın dorsesinde yoğun koku ve ses gelmesi üzerine arama yapıldığı belirtildi.
Arama sonucunda tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen ile araç şoförünün yakalandığı kaydedilen açıklamada, araç şoförünün gözaltına alındığı ve tıra el konulduğu ifade edildi.