Ağrı'da tırın dorsesinde 32 göçmen yakalandı, şoför gözaltına alındı

Ağrı'da Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada, gümrük mühürü takılı ve herhangi bir yükü bulunmayan bir tırın dorsesinde 32 düzensiz göçmen ile araç şoförü yakalandı.