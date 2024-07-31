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Beyaz Gazete
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Uçuşlara saldırı engeli! THY seferleri iptal etti

Katil İsrail'in Beyrut'a yönelik saldırıları nedeniyle, Türk Hava Yolları (THY) Beyrut'a yapacağı seferi bugün de iptal etti.

Ekleme: 31.07.2024 - 10:46 Güncelleme: 31.07.2024 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Uçuşlara saldırı engeli! THY seferleri iptal ettiLübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine bugün akşam saatlerinde İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendi. Ölü ve yaralıların olduğu saldırılar nedeniyle ülkeye yapılan uçuşlarda aksamalar yaşanıyor.

Güvenlik nedeniyle iki gündür seferlerini iptal eden THY, bu gece Beyrut'a yapacağı seferi de iptal etti.