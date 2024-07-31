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Beyaz Gazete
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Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 1 Ekim tarihine kadar tatile girmesi hakkındaki karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Ayrıca kararda meclisin tatile girmesi hakkındaki kararın Genel Kurulun 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde alındığı kaydedildi.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Ekleme: 31.07.2024 - 09:03 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi
Resmi Gazete'de yer alan TBMM Kararı ile meclis 30 Temmuz tarihinden başlamak üzere 1 Ekim günü saat 15.00'te toplanmak üzere tatile gireceği açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlandı! TBMM tatile girdi

Ayrıca kararda meclisin tatile girmesi hakkındaki kararın Genel Kurulun 27 Temmuz 2024 tarihli 110'uncu birleşiminde alındığı kaydedildi.