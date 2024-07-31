MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğni açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam edeceğiz!