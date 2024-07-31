Korkunç kaza! 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu: İlk merak ettiği ise dikkat çekti

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK METRELERCE HAVAYA UÇTUEskişehir'de iki sokak kesişimde otomobilin çarptığı bisikletli 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya savrulurken o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Çocuğa ilk müdahaleyi yapan Hatice Babalık, 'Burada kazalar sık sık oluyor, araçlar hızlı geliyor, sürücüler hiç dikkat etmiyor' dedi.Korkunç kaza! 12 yaşındaki çocuk metrelerce havaya uçtu: İlk merak ettiği ise dikkat çektiOlay, geçtiğimiz gün Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Şendere ve Şirinler sokaklarının kesişimde meydana geldi. Şendere sokak üzerinde seyir halinde olan K.K. idaresindeki 11 ABC 432 plakalı otomobil, Şirinler sokak üzerinde bisikleti ile ilerleyen halindeki M.T.A.'ya (12) çarptı.