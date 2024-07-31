Halk TV Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleşen sözle İsrail'i güzelledi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?

Terör devleti İsrail, gece saatlerinde İran'ın başkenti Tahran'da Hamas lideri İsmail Haniye'ye suikast düzenledi.CHP yandaşı Halk TV'nin canlı yayınında, Haniye'nin şehit edildiği binayı füzeyle vuran İsrail'in saldırıyı nasıl gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapıldı.Halk TV'den İsrail güzellemesi: Bir gece ansızın nasıl geldiler?Halk TV, Haniye'ye düzenlenen kalleş suikastı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen 'Bir gece ansızın geliriz' söylemi üzerinden İsrail'i olumlayarak ekranlarına taşıdı.Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis de geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu söylemi üzerinden Türkiye'yi tehdit etmişti. "Türklerin 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları beni güldürüyor." diyen Yunan Bakan, "Asıl biz satın aldığımız F-35’lerle bir gece ansızın Türkiye'de olabiliriz. F-35’lerle radara görünmeden bir gece ansızın Ankara’da olabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.