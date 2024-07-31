Fahrettin Altun: Şehit olan Heniyye’ye Allah’tan rahmet diliyorum

İran'da düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas lideri İsmail Heniyye için İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.

İsrail, İran'da alçak bir saldırı düzenledi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Tahran'da suikasta uğradı.



Heniyye, kaldığı konutuna düzenlenen terör saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.



Saldırıda Heniyye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.



Düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybeden İsmail Heniyye için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.



"FİLİSTİN VE İSLAM ALEMİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUM"



Altun, yayınladığı taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:



Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye’ye yönelik gerçekleştirilen suikastı şiddetle kınıyorum. Saldırıda şehit olan İsmail Heniyye’ye Allah’tan rahmet; ailesine, Gazze halkına, Filistin’e ve İslam âlemine başsağlığı diliyorum.