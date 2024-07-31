Erzin’de yolcu dehşeti: Şoförün kulağını ısırarak koparttı

Erzin-Adana arasında sefer yapan minibüs şoförü Şefik Vural hayatının en feci gününü yaşadı. Edinilen bilgilere göre Şefik Vural, minibüsüyle Erzin- Adana seferine çıkacağı esnada aracına son anda bir yolcu bindi. Yolcudan ücretini vermesini isteyen Vural, 'Al lan' cevabıyla karşılık buldu. Bunun üzerine 'lan' kelimesine tepki gösteren Vural, 'Hayırdır' cevabını verdi ve yolcunun küfürleriyle karşı karşıya kaldı.Duruma kızan H.T. isimli yolcu, Vural'a saldırarak minibüs şoförünü yaklaşık 9 yerinden ısırıp dövdü. Boğuşma esnasında kulağı kopan Vural'ın yardımına meslektaşları yetişti ve saldırganın elinden arkadaşları sayesinde kurtuldu. Vural'ın kulağını ısırarak kopartan H.T. olay sonrası yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.T. sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.Adana'da gittiği hastanede belli bir süre geçtiği için kulağı dikilemeyen Şefik Vural, 10 gün sonra yeniden ameliyat olacak.