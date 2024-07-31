AK Parti’de 23’üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK Parti

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, 14 Ağustos 2001'de Türkiye'nin 39. partisi olarak Türk siyasetine girdi. AK Parti, Erdoğan'ın, "Bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" ifadesiyle siyaset sahnesinde yerini aldı. AK Parti 14 Ağustos'ta yeni yaşını kutlayacak. Bu kapsamda parti yönetimi hazırlıklarına ağırlık verdi.

AK Parti 23'ncü yaşını ülkenin dört bir yanında 81 ilin tamamında eş zamanlı olarak kutlamış olacak. 'ADI: AK PARTİ' sloganı ile hazırlanan etkinlikte, partinin kuruluş aşamasından yaşanan badirelere ve yapılan hizmetlerin anlatıldığı video gösterimi olacak.AK Parti'de 23'üncü yaşını 81 ilde kutlayacak! Sloganı adı: AK PartiBaşkan Recep Tayyip Erdoğan, yol arkadaşlarına hitap edecek. Program kapsamında kulislerde uzunca süredir konuşulan AK Parti'ye geçmeyi bekleyen isimlere rozet takılması da gündemde.