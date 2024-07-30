Yer: Malatya! Akrabalar arasında silahlı kavga: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Şüpheli ise olay yeri yakınlarında polise teslim oldu. İl Emniyet Müdürü Arif Çankal da olay yerinde incelemede bulundu. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Malatya'da aile içi anlaşmazlık sonucu çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Yeşilyurt ilçesi Yavuz Selim Mahallesi Karagöz Caddesi'ndeki bir iş yerinde aile içi anlaşmazlık nedeniyle kavga çıktı.Kavgada polis memuru olduğu öğrenilen M.B, Abdullah Ç. (35), Şeref Ç. (60), K.Ç, R.Ç. ve Gülhan B'yi (61) tabancayla yaraladı.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.