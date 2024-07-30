Donald Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırgan 1 saat önce fark edilmiş

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'da Butler bölgesindeki seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken silahlı saldırıya uğrayarak sağ kulağından yaralanmıştı.Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölürken 2 kişi yaralanmış, ABD Gizli Servisi saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı..FBI, saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamış, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu duyurmuştu.Suikast girişimine ilişkin FBI tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.FBI'ın Pittsburgh saha ofisinden sorumlu özel ajan Kevin Rojek, Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın bir polis memuru tarafından 1 saatten fazla bir süre önce fark edildiğini açıkladı.Yerel bir polis memurunun saldırganın fotoğrafını çektiğini aktaran Rojek, 'Tetikçi, kolluk kuvvetleri tarafından şüpheli bir kişi olarak tanımlandı.' ifadelerini kullandı.Polis memurunun fotoğrafı diğer kolluk kuvvetlerine gönderdiğini aktaran Rojek, yaklaşık 30 dakika sonra SWAT ekibinin Crooks'u bir mesafe ölçer kullanırken ve haber sitelerine göz atarken gördüğünü söyledi.Rojek, saldırganın saldırıdan 20 dakikadan az bir süre önce yerel saatle 17.56 sıralarında bir sırt çantası taşırken görüldüğünü ve yerel saatle 18.08'de ateş ettiği çatıda yürürken bir polis aracının kamerasına yakalandığını söyledi.FBI'ı eleştiren Trump'ın standart bir mağdur mülakatına katılmayı kabul ettiğini aktaran Rojek, 'Onun bakış açısını almak istiyoruz.' dedi.Saldırganı yakın arkadaşı ya da tanıdığı olmayan, sosyal çevresi yakın aile üyeleriyle sınırlı olan yalnız biri olarak tanımlayan FBI, saldırganın şifreli uygulamalar kullanarak ateşli silahlarla ilgili 25 satın alma işlemi ve patlayıcı cihaz yapımında kullanılan altı kimyasal madde satın aldığını belirtti.