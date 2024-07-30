Bolu Dağı geçişinin İstanbul istikameti trafiğe kapatılacak

İstanbul ve Ankara arasında ulaşımı sağlayan Bolu Dağı geçişinde yapılacak çalışmalar nedeniyle İstanbul yönü yarından itibaren kapatılacak.

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli geçişinde çalışmalar yarın başlayacak.İstanbul yönündeki tüpünün uzatılması çalışmaları nedeniyle yol 50 gün trafiğe kapalı kalacak.Tünelin 67 metre uzatılması ve iki viyadükte 4 adet genleşme derzinin değiştirilmesi amacıyla otoyolun İstanbul yönü yarın saat 08.00'den itibaren ulaşıma kapatılacak.İstanbul yönüne gidecek sürücüler Abant gişelerinden çıkarak D-100 kara yolunu kullanacaklar.Sürücüler Kaynaşlı gişelerinden tekrar otoyola girecekler.Karayolları Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, güzergahın 19 Eylül saat 17.00'ye kadar kapalı olacağı kaydedildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi:Bu süre boyunca söz konusu kesimde İstanbul istikametindeki trafik D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır. Otoyolun Ankara istikameti trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.