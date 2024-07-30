Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altında yükseliş sınırlı da olsa sürüyor. Altının yükselişinde küresel risk iştahının artması ve Ortadoğu'da artan gerilim etkili oldu. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı.
Altında yükseliş sınırlı da olsa sürüyor. Altının yükselişinde küresel risk iştahının artması ve Ortadoğu'da artan gerilim etkili oldu. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı.
Gram altın 2,538 TL
Çeyrek altın 4,156 TL
Yarım altın 8,339 TL
Cumhuriyet altını 17,026 TL
ONS altın 2,389 dolar
Gram altın 2,538 TL
Çeyrek altın 4,156 TL
Yarım altın 8,339 TL
Cumhuriyet altını 17,026 TL
ONS altın 2,389 dolar