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Beyaz Gazete
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Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Altında yükseliş sınırlı da olsa sürüyor. Altının yükselişinde küresel risk iştahının artması ve Ortadoğu'da artan gerilim etkili oldu. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı.

Ekleme: 30.07.2024 - 09:18 Güncelleme: 30.07.2024 - 09:20 / Editör: Ozge Selin
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...Altında yükseliş sınırlı da olsa sürüyor. Altının yükselişinde küresel risk iştahının artması ve Ortadoğu'da artan gerilim etkili oldu. Altın yatırımcıları yarın açıklanacak Fed'in faiz kararına odaklandı.

Gram altın 2,538 TL

Çeyrek altın 4,156 TL

Yarım altın 8,339 TL

Cumhuriyet altını 17,026 TL

ONS altın 2,389 dolar