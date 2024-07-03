TEM'deki otomobil yangını ağaçlara sıçradı: 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

Kocaeli'de, TEM yolu İzmit geçişi Ankara istikametinde seyir halindeki bir otomobilde başlayan yangın, viyadüğün alt kısmında bulunan ağaçlara da sıçradı. Otomobil ve ağaçlıktaki yangın kısa sürede ekipler tarafından söndürülürken, yolda ise yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Trafik akışı, otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

Yangın, saat 18.30 sıralarında TEM yolu İzmit geçişi Prof. Dr. Mustafa İnan Viyadüğü üzerinde meydana geldi. 2 şeritli yolda Ankara istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, henüz bilinmeyen nedenden yanmaya başladı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada, otomobildeki alevlerin viyadük altında bulunan ağaçlık alana düşmesi sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hem otomobildeki hem de ağaçlık alanda başlayan yangını kontrol altına almak için çalışma başlattı.İtfaiye ekiplerinin yanan otomobile müdahalesi sırasında Ankara istikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapatıldı. Otomobildeki yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, ağaçlık alanda başlayan yangın da itfaiyenin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.Yangın nedeniyle Ankara istikametinde yaklaşık 7 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Otomobilin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.