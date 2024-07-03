Muşlu aileler, DEM Parti önündeki 'evlat nöbeti'ni sürdürdü

Her hafta çarşamba günü DEM Parti İl Başkanlığı binası önünde toplanan aileler, çocuklarına "teslim ol" çağrısı yaptı. Anne ve babalar, "Evlat nöbetindeyiz", "Anneler direniyor" ve "Artık yeter yakamızdan düşün" yazılı pankart açtı. Baba Alaattin Koçhan, gazetecilere, oğlundan hiç haber alamadığını söyledi."Bursa'da DEM Parti'nin adamları oğlumu alıp Diyarbakır'a getirdi. Burada oğlumu üye yaptıktan sonra kaçırdılar." diyen Koçhan, şöyle konuştu:"Oğlum kaçırıldıktan sonra çok aramadım ama bulamadım. Ben DEM Parti ve PKK'dan oğlumu istiyorum. DEM Parti milletvekillerinin çocukları Avrupa'da okuyor, benim oğlum dağda niye sürünsün. Ersin oğlum çık gel. Onlar en güzel hayatı yaşıyorlar, sen mağaralarda kamplarda ne işin olabilir. Sesimi duyuyorsan gel teslim ol."Anne Şahinaz Özcan da oğlundan 7 yıldır haber alamadığını belirterek, "Çocuğumu PKK'dan istiyorum. Atilla oğlum sesimi duyuyorsan gel devlete teslim ol. Bu Türk-Kürt davası değil. Bizde Kürt'üz niye çocuklarımızı götürdüler. Biz, çocuklarımızı istiyoruz. Bir çocuk dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz."