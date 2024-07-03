MSB açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz!

Kahraman askerlerimizin terörle mücadelesi soluksuz devam ediyor.Sınır ötesindeki terör yuvaları da hedefte.Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda, 6 PKK'lı hain terörist etkisiz hale getirildi.Operasyona ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından şu ifadeleri paylaştı:Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!