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Beyaz Gazete
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MSB açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiği vurgulandı.

Ekleme: 3.07.2024 - 11:52 Güncelleme: 3.07.2024 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
MSB açıkladı: 6 PKK'lı terörist etkisiz!Kahraman askerlerimizin terörle mücadelesi soluksuz devam ediyor.

Sınır ötesindeki terör yuvaları da hedefte.

6 PKK'lı terörist öldürüldü
Bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonda, 6 PKK'lı hain terörist etkisiz hale getirildi.

Operasyona ilişkin bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı, X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor!

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!