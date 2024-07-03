İzmir'de orman yangını nedeniyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı

İzmir'in Bornova ilçesindeki orman yangınına, 6 uçak, 3 helikopter olmak üzere havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yoğun duman sebebiyle Sabuncubeli Tünelleri trafiğe kapatıldı.

Orman yangını, Bornova ilçesi Beşyol Mahallesi'nde başladı. Saat 13.37'de çıkan orman yangına ilk müdahale 13.43'de yapıldı. Yangına; 6 uçak, 3 helikopter, 20 arazöz, 6 su ikmal ve 4 dozer ile müdahalenin yapıldığı ve söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Öte yandan, İzmir ve Manisa arasında ulaşımı sağlayan Sabuncubeli Tünelleri yoğun duman sebebi ile trafiğe kapatıldı.