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Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Gürbulak Gümrük Kapısı'ndaki TIR'da yapılan aramada, 240 kilo eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Ekleme: 3.07.2024 - 09:52 Güncelleme: 3.07.2024 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı.

Araçda, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

TAM 240 KİLO

Aramada, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi

Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

TIR sürücüsü gözaltına alınırken, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı