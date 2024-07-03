Gürbulak Gümrük Kapısı'nda 240 kilo eroin ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'ye giriş için Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesindeki Gürbulak Gümrük Kapısı'na gelen TIR, riskli görülerek takip altına alındı.Araçda, X-Ray taramasında şüpheli alanlar tespit edilmesi üzerine, Gümrük Muhafaza ekiplerince detaylı arama ve kontroller yapıldı.Aramada, TIR'ın farklı noktalarına gizlenmiş vaziyette yaklaşık 240 kilo eroin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildiTIR sürücüsü gözaltına alınırken, Doğubeyazıt Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı