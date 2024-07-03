Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen ‘Anadoludakiler’ İstanbul’da tanıtıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda "Anadolu'daki Bereket, Birikim ve Beceri" sloganı ile hayata geçirilen "Anadoludakiler" projesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde tanıtıldı. Program öncesinde Emine Erdoğan, beraberindekiler ile birlikte el dokuması kumaşlar, halılar, takılar, doğal kokular, aksesuarlar ve gıdaların sergilendiği "Anadoludakiler" sergisini gezdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek'ten sergilenen ürünler hakkında bilgi aldı.