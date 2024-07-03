Burak Bozbeyoğlu'nun kızı Larin yeni yaşını arkadaşlarıyla kutladı

Burak Bozbeyoğlu 8 yaşına giren kızı Larin için doğum günü partisi düzenledi.Düzenlenen partiye çok sayıda davetli katılırken 8'nci yaşını kutlayan Larin arkadaşlarıyla birlikte doyasıya eğlendi. Kızıyla birlikte doğum günü pastasını kesen Burak Bozbeyoğlu pastadan konuklara da ikram da bulundu.Larin'in doğum gününde kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür eden Burak Bozbeyoğlu, ‘Larin benim için dünyanın en kıymetli varlığı. Onun mutlu bir biçimde büyümesi en büyük hedefim. Gerçekten kız babası olmak dünyanın en büyük mutluluklarından birisi. Benim için her şey bir yana kızım bir yana. Allah bu mutluluğu, bu duyguyu herkese tattırsın Larin'in doğum gününde bizleri yalnız bırakmayan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.