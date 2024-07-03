Başkan Erdoğan Putin ile bir araya geldi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Astana'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesi başladı.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.Rusya Devlet Başkanı Putin'i Türkiye'ye davet eden Başkan Erdoğan, 'Rusya Türkiye arasındaki bu sıcak ilişkinin ötesinde, ben sizleri de en kısa zamanda ülkemde ağırlamayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı. Putin de Türkiye'ye muhakkak geleceğini söylediDeğerli dostum ile uzunca bir süredir görüşemedik. Telefon diplomasisi ile görüşmelerimiz oldu. Ama arkadaşlarımız sürekli birbirleri ile irtibat halindeler. Bakanlarımız irtibatlarını sürekli sürdürdüler.Nükleer enerji santralleriyle ilgili ciddi adımlar atacağız. Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor. Bu arada özellikle BOTAŞ ve GAZPROM arasındaki ilişkiler samimi bir havada devam ediyor. 55 milyar dolarlık bu hacim bizim için çok çok önemli değil. Bizim hedefimiz 100 milyar doları yakalamaktı. Bu 100 milyar dolara ulaşabileceğimize inanıyorum. Böyle bir potansiyele sahibiz.Turist noktasında ise 7 milyon yaklaşık turistin ülkemize gelmesi bizler için çok çok önemliydi. Rus turistlerin Türkiye'de ağırlanması önem arz ediyor. Bu konudaki samimiyetimiz aynı kararlılıkla devam ediyor. Aynı şekilde devam ettireceğiz. Yeter ki, Rus turistler Türkiye'den memnun kalsınlar.Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in davetine icabetle, Türkiye'nin 'diyalog ortağı' olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü'nün 24'üncü Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.Zirve kapsamında, bazı liderlerle ikili görüşmeler yapacak Başkan Erdoğan, yarın düzenlenecek Zirve Oturumu'nda da katılımcılara hitap edecek.Bölgesel güvenlik, ortak altyapı projeleri, ulaştırma ve enerji işbirliği konularının gündeme gelmesi beklenen ŞİÖ zirvesinde Birleşmiş Milletler kararlarının uygulanması ve Gazze için ateşkes vurgusu yapılması da öngörülüyor.