Olay İstanbul Ayazağa'daki ünlü alışveriş merkezinde 6 Haziran günü saat 19:00 sıralarında yaşandı. Elif A. (20) iki arkadaşıyla birlikte gittikleri Avm'de mağazaları dolaşıyordu.AVM'de taciz skandalı! Genç kadın çığlık çığlığa yardım istedi: Kalçamı avuçladı!Elif A. mağazadan çıkıp, AVM içinde telefona baktığı sırada yanına şüpheli Cihan K. (27) yaklaştı. Şüpheli geniş bir alan olmasına rağmen bir anda Elif A.'nın kalçasını avuçlayarak taciz etti.Durum karşısında neye uğradığını şaşıran Elif A, şüpheliye 'Ne yapıyorsun sen' diyerek tepki gösterdi. Şüpheli Cihan K. arkasını dönerek kaçmaya başladı. Olayı görevlilere anlatan Elif A. şahsın özelliklerini tarif etti.AVM güvenliklerinin şüpheli şahsı yakalamasıyla, tacizciyi AVM içinde tespit etti. Daha sonra olay yerine çağrılan polis ekipleri eşliğinde şüpheli gözaltını alınırken, Elif A.'da karakola giderek şikayetçi oldu.Elif A. karakoldaki ifadesinde, arkadaşlarıyla AVM içinde telefonda bir şeylere baktığı sırada şüphelinin yanına gelerek kalçasını avuçlayıp bıraktığını, 'Ne yapıyorsun sen' diyerek bağırdıktan sonra şüphelinin 'Yanlışlıkla yanlışlıkla' dediğini ve kaçtığını ardından da güvenlik görevlileri tarafından şüphelinin yakalandığını söyledi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmanın tamamlanmasıyla şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede kamera görüntülerinden, şüphelinin AVM içinde geniş bir alan olmasına rağmen özellikle Elif A'nın bulunduğu yere gittiği ve kalçasına bilerek ve isteyerek dokunduğu kaydedildi.Şüphelinin ifadelerinin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu daha önce şahısla tanışmadıkları, suçu işlediği ifade edildi. Şüpheli Cihan K. hakkında 'Sarkıntılık Yapmak Suretiyle Cinsel Saldırı' suçundan 8 yıl istemiyle dava açıldı. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.