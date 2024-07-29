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Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.

Ekleme: 29.07.2024 - 15:23 Güncelleme: 29.07.2024 - 15:25 / Editör: Ozge Selin
Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralıHakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde kaza yaşandı.

Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.

6 asker yaralandı

Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı

Yaralıların durumu iyi

Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.