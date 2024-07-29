Van-Hakkari yolunda zırhlı araç devrildi: 6 asker hafif yaralı
Van-Hakkari kara yolunda lastiği patlayan zırhlı aracın devrildiği kazada 6 asker hafif yaralandı.
Hakkari- Van kara yolunun 46'ıncı kilometresindeki Zernek Baraj Gölü mevkisinde kaza yaşandı.
Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.
6 asker yaralandı
Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Van'dan Hakkari yönüne göreve giden askeri konvoyda bulunan zırhla araç, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp yan yattı.
6 asker yaralandı
Kazada 6 asker, hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu belirtildi.