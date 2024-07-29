Van'da terör operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı
Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21.07.2024 – 28.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' İfadesine yer verildi.