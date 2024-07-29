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Van'da terör operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

Van'da terör örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyonlarda, 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ekleme: 29.07.2024 - 12:42 Güncelleme: 29.07.2024 - 12:42 / Editör: Ozge Selin
Van'da terör operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldıİl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21.07.2024 – 28.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' İfadesine yer verildi.