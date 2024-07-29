Van'da terör operasyonu: 11 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 'Terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21.07.2024 – 28.07.2024 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 8 şahıs, Dini İstismar Eden terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3 şahıs olmak üzere toplam 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmıştır' İfadesine yer verildi.