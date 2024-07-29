Silivri'de anız yangını: D-100 Edirne istikameti trafiğe kapatıldı

Silivri Kınalı mevkiinde çıkan anız yangını kısa sürede büyüyerek çevreye yayıldı. Yangın nedeniyle D100 Karayolu Edirne istikameti trafiğe kapatılırken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Avrupa Otoyolu Kınalı Bağlantısı Edirne istikametinde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.D-100 kara yolu Edirne istikameti, tedbir amaçlı trafiğe kapatılırken jandarma yolda güvenlik önlemi aldı.İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.