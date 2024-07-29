MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz
MSB tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!