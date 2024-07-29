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Beyaz Gazete
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MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Ekleme: 29.07.2024 - 13:59 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:07 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisizMilli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!

MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz