MSB duyurdu! 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz

MSB tarafından yapılan açıklamaya göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Aziz vatanımız için terör ve teröristle mücadeleye tüm gücümüzle devam ediyoruz!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 3 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde belirlediği 4 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.Operasyonlarımız, azim ve kararlılıkla sürecek!