MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta: Herkes dursun, çift tadım var
MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef, bir anda seslenerek tüm yarışmacıları durdurdu. Çift tadım konusunda Niko'nun uyarılmasının ardından yaptığı hata anlatıldı. O anlar böyle görüntülendi...
TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de yine heyecan doruktaydı.
Son olarak dün akşamki bölümde 15. yarışmacıyı seçebilmek için ilk tur da yarışmacılardan Gaziantep'e özgü “Astarlı Sütlaç” yapmaları istendi.
İlk turda Deniz, Leyla, Nigar, Niko, Ensar ve Deniz diğer yarışmacılardan daha iyi şekilde astarlı sütlaç yaparak sonraki tura geçmeye hak kazandı.
En iyi astarlı sütlacı ise Ensar yaptı.
Ensar'ın sütlacı şeflerden beğeni topladı.
'Herkes dursun, çift tadım var'
Yarışmacılar astarlı sütlaç tatlısı için mücadele ederken Mehmet şef, 'Herkes dursun, çift tadım var' dedi.
Herkesin meraklı gözleri arasında Mehmet şef, Niko'nun yanına gelerek nasıl çift tadım yaptığını anlattı.
Niko'nun morali düştü.
Şefler yarışmacıya daha 5 dakika süresi olduğunu söyleyerek tekrardan başlamasını istedi.
Ana kadroya ilk giren Nigar oldu
İlk turun ardından ikinci tura geçmeye hak kazanan 5 yarışmacı nefes kesen bir mücadele sergiledi.
İkinci turda yarışmacılara “Beyaz ve Siyah Miso” verildi ve bu ürünle bir yaratıcılık tabağı oluşturmaları istendi.
Verilen Miso'yu en iyi şekilde kullanarak, diğer yarışmacılar arasından ana kadroya girmeye hak kazanan kişi Nigar oldu.
Son olarak dün akşamki bölümde 15. yarışmacıyı seçebilmek için ilk tur da yarışmacılardan Gaziantep'e özgü “Astarlı Sütlaç” yapmaları istendi.
İlk turda Deniz, Leyla, Nigar, Niko, Ensar ve Deniz diğer yarışmacılardan daha iyi şekilde astarlı sütlaç yaparak sonraki tura geçmeye hak kazandı.
En iyi astarlı sütlacı ise Ensar yaptı.
Ensar'ın sütlacı şeflerden beğeni topladı.
'Herkes dursun, çift tadım var'
Yarışmacılar astarlı sütlaç tatlısı için mücadele ederken Mehmet şef, 'Herkes dursun, çift tadım var' dedi.
Herkesin meraklı gözleri arasında Mehmet şef, Niko'nun yanına gelerek nasıl çift tadım yaptığını anlattı.
Niko'nun morali düştü.
Şefler yarışmacıya daha 5 dakika süresi olduğunu söyleyerek tekrardan başlamasını istedi.
Ana kadroya ilk giren Nigar oldu
İlk turun ardından ikinci tura geçmeye hak kazanan 5 yarışmacı nefes kesen bir mücadele sergiledi.
İkinci turda yarışmacılara “Beyaz ve Siyah Miso” verildi ve bu ürünle bir yaratıcılık tabağı oluşturmaları istendi.
Verilen Miso'yu en iyi şekilde kullanarak, diğer yarışmacılar arasından ana kadroya girmeye hak kazanan kişi Nigar oldu.