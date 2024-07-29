MasterChef Türkiye'de heyecan dorukta: Herkes dursun, çift tadım var

TV8 ekranlarının sevilen programı MasterChef Türkiye'de yine heyecan doruktaydı.Son olarak dün akşamki bölümde 15. yarışmacıyı seçebilmek için ilk tur da yarışmacılardan Gaziantep'e özgü “Astarlı Sütlaç” yapmaları istendi.İlk turda Deniz, Leyla, Nigar, Niko, Ensar ve Deniz diğer yarışmacılardan daha iyi şekilde astarlı sütlaç yaparak sonraki tura geçmeye hak kazandı.Ensar'ın sütlacı şeflerden beğeni topladı.Yarışmacılar astarlı sütlaç tatlısı için mücadele ederken Mehmet şef, 'Herkes dursun, çift tadım var' dedi.Herkesin meraklı gözleri arasında Mehmet şef, Niko'nun yanına gelerek nasıl çift tadım yaptığını anlattı.Şefler yarışmacıya daha 5 dakika süresi olduğunu söyleyerek tekrardan başlamasını istedi.İlk turun ardından ikinci tura geçmeye hak kazanan 5 yarışmacı nefes kesen bir mücadele sergiledi.İkinci turda yarışmacılara “Beyaz ve Siyah Miso” verildi ve bu ürünle bir yaratıcılık tabağı oluşturmaları istendi.Verilen Miso'yu en iyi şekilde kullanarak, diğer yarışmacılar arasından ana kadroya girmeye hak kazanan kişi Nigar oldu.