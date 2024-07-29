LGS 1. nakil sonuçları açıklandı

Binlerce öğrencinin lise hayali kurduğu ve uzun bir sürecin ardından ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi kapsamında yapılan sınavın sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı.Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve bugün ise yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları, erişime açıldı.Açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi.Yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınacak, sonuçlar ise 5 Ağustos'ta ilan edilecek.İkinci nakil yerleştirme sonuçlarının ardından 6 - 14 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Böylece 16 Ağustos'ta yerleştirme süreci tamamlanacak.