Kenan Işık'tan kötü haber! 2014 yılında beyin kanaması geçirmişti....
2014 beyin kanaması geçiren oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. .
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren ünlü oyuncu Kenan Işık, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptı.
Bilinci kapalı halde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı.
10 yıldır komadaydı hayatını kaybetti
4 saat süren ameliyatın ardından yoğun bakıma alınan Işık, 10 yıldır komada makinelere bağlı yaşıyordu.
66 yaşında komaya giren ünlü oyuncu bugün 76 yaşında hayatını kaybetti.