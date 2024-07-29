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İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyonlar düştü

İstanbul Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü Döküm sahasında çalışan 3 kamyon toprak kayması sonucu boşluğa düştü. O anlar kameraya yansıdı.

Ekleme: 29.07.2024 - 13:28 Güncelleme: 29.07.2024 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyonlar düştüİstanbul Sultangazi'deki döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyonlar düştü

Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.

Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.

İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyonlar düştü

Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.