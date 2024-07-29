İstanbul'da korku dolu anlar! Kamyonlar düştü

İstanbul Sultangazi'deki döküm sahasında facianın eşiğinden dönüldü.Sultangazi'de saat 10.00 sıralarında Cebeci Döküm Sahası'nda meydana gelen olayda 3 hafriyat kamyonu belirtilen noktaya döküm yapacağı esnada yumuşak toprağın kaymasıyla boşluğa düştü.Bir hafriyat kamyonu boşaltım yapacağı esnada kontrolden çıkarak yan yattı. Kamyon içerisinde bulunan şoförlerin kendini son anda araçtan dışarı attığı kazada, ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonlar hasar gördü. kamyonlar iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.Korku dolu o anlar diğer şoförlerin cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.Devrilen ve boşluğa düşen kamyonlar, döküm sahasının içerisinde bulunan diğer iş makinelerinin yardımıyla çıkarıldı.