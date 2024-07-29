Feci kaza! Tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Volgograd kentinde feci bir kaza yaşandı. Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Rusya'nın Volgograd kentinde hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen feci kazada; 8 vagonun raydan çıktığı bildirildi.Trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı.Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.