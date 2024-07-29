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Feci kaza! Tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı var

Rusya’nın Volgograd kentinde feci bir kaza yaşandı. Bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişi yaralandı.

Ekleme: 29.07.2024 - 14:48 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Feci kaza! Tren raydan çıktı: Çok sayıda yaralı varRusya'nın Volgograd kentinde hareket halindeki yolcu treni raydan çıktı. Meydana gelen feci kazada; 8 vagonun raydan çıktığı bildirildi.

Trende 800 yolcunun bulunduğunu duyuran Rus basını, en az 8 vagonun raydan çıkması sonucu yaklaşık 100 kişinin yaralandığını aktardı.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE
Rusya Acil Durum Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; ilk yardım ekibinin olay yerinde olduğu ve 324 kişilik sağlık ekibinin yaralılara müdahale ettiği ifade edildi.