Evleneceklere iyi haber! Damatlara ücretsiz smokin

Türkiye'nin ünlü giyim markasından evlenecek gençlere destek. Ünlü marka damatlara ücretsiz smokin sağlıyor.Yeni evlenecek gençler artan düğün maliyetlerinden şikâyetçi. Ünlü tekstil markası ise başlattığı sosyal sorumluluk projesi ile dikkatleri üzerine çekti.Artan düğün maliyetlerine bir nebze olsun katkı sağlamak isteyen Paulmark, damat adaylarına ücretsiz smokin hizmeti sunuyor. Markanın, düğünlerin öncelikli ihtiyaçlarından olan Smokin’i satmak yerine çiftlere destek olmak için ücretsiz hizmet vermesi vatandaşlar arasında şaşkınlık oluştururken bir yandan da büyük takdir topluyor.Paulmark, artan düğün maliyetlerinin gençleri bunalttığına dikkat çekerek, “Türkiye’nin en büyük yerli üreticilerinden biri olarak, gençlerimizin mutluluğuna katkı sağlamak bizleri de mutlu edecektir. Elbette bir firma olarak satış yapmamız önemli ancak her şeye kazanç odaklı bakmıyoruz, değerlerimizin sürdürülmesi ve gençlerimizin mutluluğu hepimizin geleceği için önemli. Mutlu bir Türkiye’nin ilk adımı için mutlulukla kurulan beraberlikler çok önemlidir. Bunda katkımız olması firma misyonlarımızdan biridir.” İfadelerini kullanıyor.