Dışişleri'nden Katz'a tepki: Netanyahu'nun sonu Hitler gibi olacak

Gazze'de yaşanan katliama en büyük tepkiyi ise her fırsatta Filistin'e sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gösteriyor.Erdoğan'ın, 'Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.' sözlerinin ardından sık sık Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarda bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, sosyal medya hesabından küstah bir paylaşımda bulundu.Irak'ın idam edilen cumhurbaşkanı Saddam Hüseyin ile Erdoğan'ın fotoğraflarını yan yana paylaşan Katz, Erdoğan'ı ölümle tehdit ederek, 'Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin.' ifadesini kullandı.Katz'ın paylaşımına Dışişleri Bakanlığı'ndan tokat gibi bir cevap geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek.İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak.İsrail dünyanın gözü önünde soykırım yapıyorİsrail, yaklaşık 300 gündür dünyanın gözleri önünde bir soykırım gerçekleştiriyor.7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne havadan, karaden ve denizden düzenlenen saldırılarda en az 16 bin 172'si çocuk, 10 bin 798'si kadın olmak üzere 39 bin 324 Filistinli can verdi, 90 bin 830 kişi yaralandı.Halkın sığındığı hastaneler, ibadethaneler ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da yok edilirken enkazların altında halen binlerce ölü olduğu ifade ediliyor.