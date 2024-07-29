Beyoğlu’nda 3 katlı binada yangın! Bölgeye ekipler sevk edildi
İstanbul Beyoğlu’nda bulunan 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Şahkulu mahallesinde saat 14.35 sıralarında yangın başlayınca otelde bulunan turist müşteriler ve personel tahliye edildi. İtfaiye ve polis ekipleri çevre güvenliği aldıktan sonra itfaiye ekipleri otelin iki tarafından da müdahalede bulundu. Yangın zorlukla kontrol altına alındı.