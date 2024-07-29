Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Potbaşı mevkisinde karşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Bartın-Karabük yolunun Potbaşı mevkisinde Karabük istikametine seyir halindeki Özkan Akşam yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yola dökülen mıcıra kapılarak kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti.
Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Pilavcı yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
6 kişi yaralandı
Kazada iki sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.
Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Pilavcı yönetimindeki minibüsle çarpıştı.
6 kişi yaralandı
Kazada iki sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.
6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların durumu iyi
Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.