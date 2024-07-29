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Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Potbaşı mevkisinde karşı şeride geçen otomobille minibüsün çarpıştığı kazada 6 kişi, yaralandı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.

Ekleme: 29.07.2024 - 14:46 Güncelleme: 29.07.2024 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralıBartın-Karabük yolunun Potbaşı mevkisinde Karabük istikametine seyir halindeki Özkan Akşam yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yola dökülen mıcıra kapılarak kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti.

Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Pilavcı yönetimindeki minibüsle çarpıştı.

6 kişi yaralandı

Kazada iki sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.

6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Yaralıların durumu iyi

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Soruşturma sürüyor

Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.