Bartın'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bartın-Karabük yolunun Potbaşı mevkisinde Karabük istikametine seyir halindeki Özkan Akşam yönetimindeki otomobil, iddiaya göre yola dökülen mıcıra kapılarak kontrolden çıkıp, karşı şeride geçti.Otomobil, bu sırada karşı yönden gelen Ahmet Pilavcı yönetimindeki minibüsle çarpıştı.Kazada iki sürücü ile minibüste bulunan 4 kişi yaralandı.6 yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma sürüyor.