Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

FED'in faiz indirimine gideceği beklentileri piyasalarda hareketliliğe neden oluyor.Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.541,05 TL'den. çeyrek altın ise 4.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.540,54Satış 2.541,05Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...Alış 2.540,54Satış 2.541,05Alış 4.168,00Satış 4.239,00Alış 8.365,00Satış 8.471,00Alış 16.700,00Satış 16.888,00Alış 2.394,59Satış2.394,98