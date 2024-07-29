Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte 29 Temmuz 2024 altın fiyatları...
FED'in faiz indirimine gideceği beklentileri piyasalarda hareketliliğe neden oluyor.
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.541,05 TL'den. çeyrek altın ise 4.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.540,54
Satış 2.541,05
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.540,54
Satış 2.541,05
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.168,00
Satış 4.239,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.365,00
Satış 8.471,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.700,00
Satış 16.888,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.394,59
Satış2.394,98
Altın fiyatları yeni haftaya yükselişle başladı. Serbest piyasada gram altın 2.541,05 TL'den. çeyrek altın ise 4.239,00 TL seviyesinden işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.540,54
Satış 2.541,05
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacak kişiler 'Altın fiyatları ne kadar?' diye araştırmaya başladı. Gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatı en çok merak edilenler arasında yer alıyor.
İşte 29 Temmuz 2024 çeyrek altın, yarım altın ve gram altın alış-satış fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
Alış 2.540,54
Satış 2.541,05
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Alış 4.168,00
Satış 4.239,00
YARIM NE KADAR?
Alış 8.365,00
Satış 8.471,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Alış 16.700,00
Satış 16.888,00
ALTIN/ONS FİYATI
Alış 2.394,59
Satış2.394,98