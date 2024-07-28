Parkta dehşet saçtı! Tartıştığı kişiyi yaraladı: Yetmedi polise ateş açtı

Konya'da meydana gelen silahlı tartışma korkuttu. 19 yaşındaki genç tartıştığı kişiyi yaraladı sonra polise ateş açtı.Konya'da Kemal A. (19), parkta tartıştığı kişinin tabancayla açtığı ateş sonucu bacağından yaraladı. Kendini yakalamak isteyen polise de ateş eden saldırgan, kaçarak izini kaybettirdi.Olay, saat 22.40 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Şefik Can Caddesi Şefik Can Parkında meydana geldi. Kemal A., parkta henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi ile tartıştı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli kişinin tabanca ile açtığı ateş sonucu bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.Yaralı Kemal A., ambulansla Meram Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kemal A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Kaçan saldırgan ise kendisini yakalamak isteyen polis ekiplerine ateş edip kaçtı. Tabancan çıkan mermiler polise isabet etmezken, saldırganın yakındaki 15 Temmuz İlkokulunun bahçesine girdiği belirlendi.Bölgeye sevk edilen çok sayıda takviye ekibin, okulun bahçesinde yaptığı aramada bir adet tabanca ele geçirildi. Ardından, saldırganın okulun içine girme ihtimali üzerine çevrede bulunan merdiven yardımıyla pencereden içeri gözlendi.Bu sırada çevredekilerin, arka sokaktaki Hoşgörü Anaokulu'nun bahçesindeki bir ağaçta saklandığı ihbarı üzerine polis, koşarak belirtilen yere gitti. Yapılan incelemede saldırganın izine rastlanılamadı.Haber verilmesi üzerine okula gelen müdürün yardımıyla güvenlik kamera kayıtları incelendi. İzlenen görüntülerde şüphelinin okulun bahçe duvarından atlayıp, kaçtığını görüldü.Polis, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.