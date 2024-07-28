FETÖ firarisi kadının takiyesi pes dedirtti! Kaçarken mini etekli, enselenince başörtülü!

Algı operasyonu ve manipülasyonlarla vatandaşın gözünde kendini acındırmaya çalışan FETÖ bugüne kadar bir çok taktik denemişti. Uyguladığı taktikler tek tek deşifre olan FETÖ bu kez farklı bir taktikle iyine kirli bir algı operasyonuna girişti.Aynı kişide iki farklı kamuflaj yöntemi deneyen örgüt, her seferinde farklı bir oyuna başvurduğunu bir kez daha gösterdi. Hain doktor, Yunanistan'a kaçarken başını kapatma ihtiyacı duymamıştı.Çeşme uluslararası sularda düzenlenen 'Kıskaç-21' operasyonunda, yurt dışına kaçmaya çalışan 8'i FETÖ mensubu 10 kişi yakalanmıştı.Alaçatı Körfezinde 'Asteri' isimli bir tekneyle Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ'cülerin arasında Kadriye Argündoğan adındaki kadın doktor da yer alıyordu.KHK ile ihraç edilen ve ABD bayraklı tekneyle adaleti atlatmaya çalışan hain FETÖ'cü Argündoğan, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandığı sırada ojeli elleri ve mini eteğiyle dikkat çekti. Kadriye Argündoğan, savcılığa gitmeden önce türbanlı kıyafetini giydi.Jandarma karakoluna getirilen Kadriye Argündoğan, savcılığa sevk edildiğini öğrenince avukatından yeni kamuflajını istedi.Hain FETÖ'cünün avukatı, türban ve kapalı elbiseler getirip Argündoğan'ın savcı karşısına mini etekle çıkmamasını sağladı. Bu da FETÖ'nün ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.Asteri isimli ABD bandıralı yelkenli teknede yapılan kontrollerde, Kadriye Argündoğan'ın dışında 7 FETÖ üyesi daha yakalandı.FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem kaydı olup, mahkumiyet kararı alıp kararları istinafta olan şüpheliler Yunanistan'a geçemeden gözaltına alınmış oldu.FETÖ üyesi A. Kavlak, A. Çakmak (KKK Üsteğmen), H. Saban (KKK Yüzbaşı), Ö. Büyük (KKK Astsubay), M. Köseoğlu (KKK Üsteğmen), A. Kavlak (KKK Astsubay) M. Gürdal'ın (Moto Kurye) 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan mahkumiyet kararının istinafta olduğu belirtildi.