CHP'li Sezgin Tanrıkulu 'terör halaylarına' arka çıktı: Vazgeçmeyeceğiz

Sosyal medya platformları üzerinden terör örgütü PKK ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı öven, destekleyen şekilde sloganlar atarak halay çeken terör sempatizanlarına yönelik operasyonlar sürüyor.Bilindiği gibi ilk olarak Mersin'de çekilen görüntülerde 11 zanlı gözaltına alınmış, 9'u tutuklanmıştı.Türkiye genelinde Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; son olarak İstanbul'da gözaltına alınan 18 şüpheliden 11’i tutuklanmış, Siirt'te ise gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü hapse gönderilmişti.CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Öcalan için sloganlar atarak halay çeken ve tutuklanan terör sempatizanlarına arka çıktı.X hesabından DEM Partililer ile çektiği halayın görüntülerini paylaşan Tanrıkulu, "Halaydan vazgeçmeyeceğiz. Halaya devam"ifadelerini kullandı.DEM Partili Leyla Zana ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, tutuklama kararlarına tepki gösterip, "Kürtlerin sınırlarını zorlamayın! Hepimizi Kürtçe şarkılarla, davul, zurna ve sloganlarımızla alanlara, meydanlara çıkarmayı düşünüyorsanız, seve seve varız!" diyerek tehditler savurmuştu.