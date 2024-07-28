Antalya'da korkutan yangın! Ormanda alevler kısa sürede büyüdü

Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.