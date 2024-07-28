Antalya'da korkutan yangın! Ormanda alevler kısa sürede büyüdü
Antalya'da korkutan yangın meydana geldi. Serik ilçesindeki ormanda alevler kısa sürede büyüdü.
Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale başladı.
ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN!
Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.
ANTALYA'DA KORKUTAN YANGIN!
Serik'e bağlı Yumaklar Mahallesi Koca Mehmetler Akçalar mevkisinde saat 16.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın bölgesine kara ve hava ekipleri sevk edildi.