Uyuşturucu kullananlara polisten şok baskın

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki bazı metruk binalar ile park ve bahçelerde araştırma yaptı. Çalışmada uyuşturucu kullandığı belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilere uyuşturucu madde kullanma suçundan işlem yapıldı. Ayrıca operasyon anları polis kamerasınca kaydedildi.