Denize girecekler dikkat! Valilikten uyarı geldi

Samsun Valiliği, Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyardı. Son günlerde bölgede yaşanan şiddetli rüzgarlar, yüksek dalgalar ve kötü hava şartları, deniz güvenliğini tehlikeye atmakta. Bu bağlamda, Samsun Valiliği, bölge halkının ve tatilcilerin güvenliğini ön planda tutarak deniz kenarına gitmemeleri konusunda dikkatli olmalarını istedi.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, rüzgar hızının saatte 30 deniz miline, dalga yüksekliğinin ise 1,5 metreye ulaşacağının değerlendirildiği belirtildi.Samsun Valiliği, halkın sağlığı ve güvenliğini ön planda tutarak, bu tür hava koşullarında daha temkinli olunmasını ve riskli durumların önüne geçilmesini önemle belirtti.Açıklamada, 'Muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur.' ifadesine yer verildi.