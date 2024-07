Başkan Erdoğan: Laf üretmiyoruz iş üretiyoruz! CHP ne borçlarına ne de sözlerine sadık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi, İl Geneli Kentsel Dönüşüm ve Afet Konutları Anahtar Teslimi ve Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Beş ay sonra ata toprağım Rize'de olmaktan memnuniyet duyuyorum. Köküm sensin, dalım sensin, evim sensin, yolum sensin, gönlüm sensin, dilim sensin. Rabb'im vermiş seni bize ömrüm sana feda Rize. Köküm olan, dalım olan, evim barkım yolum olan, gönlümden ve dilimden düşmeyen Rize'yi bugün bir kez daha sevgiyle selamlıyorum. Rize'yle bizim aramıza kimse giremez. Gönülden gönüle giden şu gizli yolu kimse yıkamaz. Rize her zamanki gibi maşallah evladını yine aşkla bağrına basıyor. Rabb'im muhabbetimizi arttırsın diyorum. Sevgili kardeşlerim Rize'ye dün öğleden sonra geldik. Hem sizlerle kucaklaşalım hem de inşaatı tamamlanan eserlerin toplu açılışını yapalım istedik.Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Bugüne kadar ev ödevimizi hiç aksatmadık.Rize'ye hizmet bizim ev ödevimiz. Ev ödevimizi Allah'a şükür bugüne kadar aksatmadık. Hemşehrilerimden daima tam not aldık. Girdiğimiz tüm seçimlerde Rize'nin güçlü desteğini yanımızda bulduk. 31 Mart'ta da Rizeli hemşehrilerimiz bize sahip çıktı. Partimizden ve ittifakımızdan desteklerini esirgemedi. AK Parti'nin gerçek belediyecilik vizyonuna verdiğiniz destek için her birinize sizlerin şahsında tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Bizim şehirlerimize hizmet sevdamız dönemlik değil ömürlüktür. Rize ile bağımız da bu can tende oldukça güçlenerek devam edecektir. Allah ömür verdikçe Rize ve diğer 80 ilimiz için çalışmaya, taş üstüne taş koymaya, hayalleri tek tek gerçekleştirmeye devam edeceğiz.Ne deriz o güzel kelam-ı kibarda? Gönül ne kahve ister ne kahvehane gönül muhabbet ister kahve bahane. Bizim için de önemli olan milletimizle gönül köprülerimizi yenilemektir. Ziyaretlerimizde bunu yapıyoruz. Mitinglerimizde bunu yapıyoruz. Toplu açılış törenlerimizde bunu yapıyoruz. İştirak ettiğimiz farklı programlarla aynı şekilde bunu yapıyoruz. Milletimizin teveccühüne layık olmak için gece gündüz koşturuyoruz. İşte bugün Rize'de afet konutlarının anahtar teslimini yapmak ve inşaatı tamamlanan eserlerin açılışını gerçekleştirmek üzere bulunuyoruz. 2021 yılında Rize'miz sel afetine maruz kaldı. Bir bayram günü yaşanan sel felaketinde can kayıplarımız oldu. Selde vefat eden kardeşlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyorum. Son yılların en şiddetli sel baskınında yuvalarımız, dükkanlarımız da zarar görmüştü. Devlet olarak bayram günü acıyı yaşamış kardeşlerimize yaralarının sarılacağı, evlerinin en kaliteli şekilde yapılacağının sözünü vermiştik. Hemen birkaç gün içinde kolları sıvadık, temellerimizi attık, gece gündüz demeden arkadaşlarımız çalıştı.Afetzede kardeşlerimiz için inşa ettiğimiz köy evlerimizi, konutlarımızı, dükkanlarımızı, çay alım evlerini, altyapıları ve çevre düzenlemeleri ile birlikte söz verdiğimiz şekilde hamdolsun pırıl pırıl tamamladık.Afet Başkanlığımız TOKİ ile beraber Çayeli Büyükköy ve Merkez Muradiye'de toplam 108 konutun yanı sıra 10 dükkanı tüm altyapısı ve üstyapısıyla birlikte tamamladı. Bugün işte bunların anahtar teslimini gerçekleştiriyoruz. Rabb'im Rize'mize ve ülkemize bir daha bu tür acılar yaşatmasın niyazında bulunuyorum. Tabii biz Rize'de sadece afet bölgesinde çalışmadık. Şehrimizin birçok noktasında kentsel dönüşüm projeleri hayata geçirdik. Gerçekten muhteşem eserlere imza attık. Yine TOKİ tarafından Rize Merkez Taşlıdere'de 133 konut ve 20 dükkan ile Rize Güneysu'da 127 sosyal konut inşa edildi. Kentsel dönüşüm projelerimizde 260 konutun ve 21 dükkanın yapımını tamamladık. Yeni, sıcak, güvenli yuvalarının da kardeşlerime hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Böylece toplamda 368 konut ve 31 dükkanı teslim etmiş oluyoruz.Resmi açılışını yaptığımız bir diğer eser Ayder Yenileme ve Koruma Projesi Kapalı Otopark inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemesidir. 1800 araçlık kapalı otoparkımız eşine az rastlanır şekilde üstü yeşil alan ve ağaçlarla süslenerek yer altına inşa edildi. Artık araçlar burada otoparka bırakılıyor. Vatandaşımız aracına biniyor, ziyaretini yapıyor, keyfini çıkarıyor ve aracına geri dönüyor. Ayder'in hiçbir yerinde insan kaynaklı kirlilik yaşanmıyor. Toplam 517 milyon lira maliyetle hizmete verdiğimiz bu önemli altyapı yatırımının da şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Böylece sadece çevre ve şehircilik alanında bugün Rize'mize 855 milyon liralık bir yatırımı kazandırmış oluyoruz. Karadeniz'in gözbebeği olan Ayder'e yaptıklarımız bunlarla sınırlı değil. Altyapı yenilemesi, çevre düzenlemeleri ve diğer pek çok çalışmamızla Ayder'imizi kirlilikten, çirkin yapılaşmadan kurtardık. Yıktığımız çarpık binaların yerine bir termal otel ve 6 apart otel inşa ettik. Bu otellerin tüm inşa malzemeleri de bölgenin yöresel özelliklerine ve renklerine uygun şekilde doğal malzemelerle yapıldı. Ayder'de daha evvel yapılmış tüm otellerin, evlerin kirli suları fırtına deresine akıyordu.Son teknolojiye sahip bir arıtma tesisi yaparak su kirliliğini de önledik. Güncel rakamlarla Ayder'e toplam 2 milyar 687 milyon liralık yatırım yaparak eski güzelliğine kavuşturduk. Ayder'in güzelliğine güzellik katan bütün bu projelerde emeği olan Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızı, Sayın Bakan ve ekibini tebrik ediyor, mimarlarımıza, mühendislerimize, işçilerimize ayrıca teşekkür ediyorum.Bunlarla birlikte diğer bakanlık ve belediyelerimizin yapımı tamamlanan eserlerini de bugün resmen sizlerin istifadesine sunuyoruz. Rize Belediyemizin merkezde hayata geçirdiği dört farklı projeyi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Merkez, Pazar ve Ardeşen'de inşa ettiği anaokullarını ve ilkokulları, Gençlik ve Spor Bakanlığımızca Güneysu, Ardeşen ve Kalkandere'de tamamlanan eserleri, İl Özel İdaremizin şehrimize ve ilçelerimize kazandırdığı eserleri, projeleri ve yapım işlerini, Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü ile İller Bankamız tarafından tamamlanan düzenleme ve yapım işlerini bugün resmen açıyoruz. Böylece farklı alanlarda toplam tutarı 1,6 milyar lirayı bulan 32 kalem hizmet eser ve yatırımı şehrimize kazandırıyoruz. Bu hizmetlerin Rize'mize kazandırılmasında vesile olan belediyemizi ve kurumlarımızı da tebrik ediyorum. Rabb'im Rizeli kardeşlerimizin hayır duasını alacak daha nice açılışlar yapmayı bizlere nasip eylesin. Her zaman ne diyoruz? Aşkınan, çalışan yorulmaz. Biz de ülkemize, milletimize ve Rizeli hemşehrilerimize hizmet ettiğimiz sürece yorulmuyoruz, yorulmayacağız.Rize'nin ve bölgenin ekonomisine çarpan etkisi yapacak diğer vizyon projelerimizin inşaası hızla devam ediyor. Rize İyidere Lojistik Limanı'nın yapımında önemli bir eşiği daha aştık. Liman inşaatının gerçekleşme oranı yüzde 50'yi geçti. Proje bedeli 6,4 milyar liraya varan bu muazzam projeyi inşallah 2026'da tamamlamayı hedefliyoruz. Liman hizmete girdiğinde burası inşallah Karadeniz havzasında büyük tonajlı gemilerin yeni adresi olacaktır. Sefer süresini kimi rotalarda bir aydan 15 güne indiren özelliğiyle bu liman ülkemizin deniz ticaretinden aldığı payı daha da artıracak. Tüm bunlara ilave olarak daha pek çok projemizi hizmete sunarak ekonomik, ticari ve turizm açısından bölgemizi hak ettiği yere getireceğiz.İşte görüyorsunuz bizim gündemimizde toplu açılışlar var. Bizim gündemimizde hizmet var, eser var, yatırım var. Bizim gündemimizde şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak var. Biz çalışıyoruz. Laf üretmiyoruz. İş üretiyoruz iş. Biz koşuyoruz. Biz tüm Türkiye'ye hizmet götürüyoruz. Ülkemize, milletimize, insanlığa eser kazandırmak için ter döküyoruz. Bakınız dün İstanbul'da HİT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı'nı gerçekleştirdik. Türkiye'yi ileri teknolojinin tasarım, geliştirme ve üretim merkezi yapacak gerçekten önemli bir programı iş dünyamızın istifadesine sunduk. Bugün buradayız. Sizlerle birlikteyiz. Toplu açılış yapıyoruz. Ağustos ayında başka illerimizde açılışlar gerçekleştireceğiz. Yani bahanelere sarılmadan, ona buna kulak asmadan, bölgemizdeki sıkıntılara aldırmadan, Türkiye Yüzyılı'nın inşası için mücadele ediyoruz.