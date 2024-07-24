Yolcu uçağı düştü: Çok sayıda ekip bölgede

Nepal'in Katmandu kentinden Pokhara'ya gitmekte olan Saurya Havayolları uçağı Tribhuvan Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış sırasında düştü.Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiği bildirildi.Pokhara'ya giden uçakta mürettebat dahil 19 kişi bulunduğu ve kazanın yerel saatle 11:00 civarında meydana geldiği bildirildi.The Kathmandu Post'un bildirdiğine göre, Saurya Airlines'a ait bir uçak, çarşamba günü Nepal'in Katmandu kentindeki Tribhuvan Uluslararası Havaalanı'ndan kalkış sırasında düştü. TIA sözcüsü Premnath Thakur, Pokhara'ya giden uçağın mürettebatı da dahil olmak üzere 19 kişinin, saat 11:00 civarında kazaya uğradığını söyledi.